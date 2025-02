Ein Streit zwischen zwei Jugendlichen eskaliert. Ein 17-Jähriger wird mit einem Messer attackiert. Der mutmaßliche Täter sitzt nun in Untersuchungshaft.

Jugendlicher in U-Haft nach Messerangriff

Der 17-Jährige erlitt leichte Verletzungen am Rücken und Oberarm. (Symbolbild)

Bad Schmiedeberg - Nach einer Auseinandersetzung in Bad Schmiedeberg (Landkreis Wittenberg) ist ein 16-Jähriger in Untersuchungshaft genommen worden. Er soll am Montag einen 17-Jährigen mit einem Messer attackiert haben, wie die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau und die Polizei mitteilten. Die Ermittlungen laufen wegen versuchten Totschlags. Das Motiv sei zunächst unklar.

Die beiden Jugendlichen trafen sich an der Wohnanschrift des mutmaßlichen Täters. Dort soll es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Als der 17-Jährige fliehen wollte, soll der 16-Jährige ihm gefolgt sein und mehrfach mit einem Messer auf ihn eingestochen haben. Das Opfer erlitt dabei leichte Verletzungen am Rücken und Oberarm. Der 17-Jährige konnte selbst fliehen und den Rettungsdienst alarmieren.

Wenig später nahm die Polizei den Verdächtigen an seiner Wohnanschrift vorläufig fest. Am Dienstag ordnete ein Ermittlungsrichter vom Amtsgericht Wittenberg Untersuchungshaft an.