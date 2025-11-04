Am Alexanderplatz wird auf einen 16-Jährigen eingestochen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Berlin - Auf einen 16-Jährigen ist am Freitagabend am Bahnhof Alexanderplatz eingestochen worden. Vorausgegangen war nach Polizeiangaben ein Gemenge zwischen dem Jugendlichen und zwei jungen Männern.

Dieses fand gegen 22 Uhr im Erdgeschoss des Bahnhofs statt. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll einer der Männer mit einem bisher unbekannten Gegenstand auf den Jugendlichen eingestochen haben. Dieser trug schwere Verletzungen davon und musste notärztlich versorgt werden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.