Im Leipziger Stadtteil Gohlis-Süd wurden am Donnerstagnachmittag zwei Kinder von Jugendlichen ausgeraubt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Leipzig - Im Leipziger Stadtteil Gohlis-Süd haben Jugendliche zwei Kinder ausgeraubt. Wie die Polizei mitteilte, hatten die drei Tatverdächtigen die Kinder zunächst beleidigt. Kurz darauf kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der sie den Kindern Geld in einem niedrigen zweistelligen Betrag abnahmen.

Eine bislang unbekannte Zeugin eilte den Kindern am Donnerstagnachmittag zu Hilfe, wurde vor Ort jedoch nicht mehr angetroffen, wie es hieß. Die Verdächtigen flüchteten nach der Tat. Bei ihnen soll es sich um drei Jungen im Alter von etwa zehn bis 16 Jahren handeln. Alle drei sollen eine schwarze Jacke getragen haben, wie die Polizei mitteilte.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich bei der Kriminalpolizei Leipzig zu melden.