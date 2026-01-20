16 Jugendherbergen gibt es nun wieder in Thüringen. Eine brandneue eröffnet in Gotha - und es sollen weitere dazukommen. So sehen die Pläne aus.

Gotha - Nun sind es 16: In Gotha ist eine weitere Jugendherberge in Thüringen in Betrieb gegangen. Sie biete 49 Zimmer bis hin zu Appartements für junge Familien und insgesamt 162 Betten, teilte das Thüringer Jugendherbergswerk mit. Allein 1,3 Millionen Euro seien in Möbel und Küchen geflossen, sagte der Sprecher des Landesverbandes, Ullrich Walter, der Deutschen Presse-Agentur.

Zu der neuen Herberge seien Plattenbauten aus DDR-Zeit umgebaut worden, die das Jugendherbergswerk von der städtischen Wohnungsgesellschaft miete. Doch Gotha ist nicht das einzige neue Projekt in Thüringen.

Wo neue Herbergen entstehen

Im vergangenen Jahr wiedereröffnet wurde die Herberge für Schüler, Jugendliche und junge Leute in Mühlhausen. Die Belegung sei gut angelaufen. Für das Ende des Jahrzehnts sei für Mühlhausen ein neuer, größerer Jugendherbergsstandort in der Diskussion. „Wir erweitern unser Netz nach einer Konsolidierungsphase“, sagte Walter. Dazu gehöre ein neues Projekt in Meiningen, das zentrumsnah entstehen solle. Grünes Licht vom Stadtrat gebe es bereits. „Wir sind auf gutem Weg.“

Auch für Weimar gebe es Pläne für eine große Herberge mit 420 Betten, die vier kleinere bestehende Stätten ersetzen soll. Die Umsetzung erweise sich jedoch als recht zeitaufwendig. „Wir haben im Juni 2023 die ersten Gespräche geführt. Bisher gibt es leider noch nicht viel Konkretes von der Stadt“, sagte Walter.

Was Übernachtungen kosten

Nach Angaben von Walter wurden wegen gestiegener Kosten für Lebensmittel, Energie, Wasser und Löhne im vergangenen Jahr die Übernachtungspreise in den Thüringer Jugendherbergen um knapp acht Prozent erhöht. „Das musste sein angesichts gestiegener Aufwendungen.“ In diesem Jahr seinen nur „kleine Erhöhungen“ von einem oder zwei Euro pro Nacht vorgesehen. Für Kinder und junge Erwachsene bis 27 Jahren kostete eine Übernachtung im Schnitt ab 40 Euro. Es gebe auch Angebote darunter. Gebucht werden könne über die gängigen Portale oder die Internetseiten der einzelnen Jugendherbergen.

Wer Jugendherbergen bucht

Vor allem Mädchen und Jungen, die auf Schul- und Klassenfahrt sind, übernachten in den Thüringer Jugendherbergen. Diese Gäste machten etwa 60 Prozent aus, sagte Werner. Danach folgten bereits junge Familien, die das relativ kostengünstige Angebot für Reisen mit Kindern nutzten.

Allerdings verbuchten die Herbergen im vergangenen Jahr nach ersten Schätzungen einen Rückgang der Übernachtungen von etwa acht Prozent. Absolute Zahlen lägen bislang nicht vor. 2024 hatten die Herbergen rund 198.000 Übernachtungen verbucht. Als Gründe dafür nannte der Sprecher des Jugendherbergswerks, dass auch viele Familien angesichts gestiegener Lebenshaltungskosten sparen müssten. Auch Klassenfahrten seien eine Frage des Geldbeutels der Eltern. „Wir merken aber auch Stück für Stück den demografischen Faktor“, sagte Walter - die Zahl der Kinder und Jugendlichen sinkt.