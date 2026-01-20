Mit Sonderausstellungen und einer Wiedereröffnung lockte das Stadtgeschichtliche Museum Leipzig so viele Gäste wie nie zuvor. Was für 2026 geplant ist.

Leipzig - Das Stadtgeschichtliche Museum Leipzig hat voriges Jahr so viele Besucherinnen und Besucher gezählt wie nie zuvor. Es seien insgesamt 603.082 Gäste in die verschiedenen Häuser und Ausstellungsstätten gekommen, 60.000 mehr als im ebenfalls erfolgreichen Jahr 2024, teilte das Museum mit.

Zum Besucherrekord hätten Sonderausstellungen zum Sandmännchen sowie zu den 1990er Jahren in Leipzig beigetragen. Das am 1. Juli wiedereröffnete Museum Zum Arabischen Coffe Baum habe auf Anhieb knapp 30.000 Gäste angezogen.

Auch 2026 sollen „publikumsrelevante Ausstellungen“ viele Besucherinnen und Besucher ansprechen. Geplant ist unter anderem eine Schau zu 800 Jahren Leipziger Wassergeschichte mit dem Titel „Eine Stadt am Fluss“. Zudem werde ein Einblick in das 1988 auf einem Dachboden entdeckte Archiv des jüdischen Fotografen Abram Mittelmann gegeben.