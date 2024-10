Dresden - Wo sonst Abgeordnete ans Rednerpult treten, tauschen beim Jugend-Redeforum Schülerinnen und Schüler Argumente aus. 36 Jugendliche aus Sachsen und Brandenburg nehmen laut einer Mitteilung am Samstag an dem Wettbewerb im Plenarsaal des Landtags in Dresden teil. Sie debattieren dabei in Gruppen und halten Einzelvorträge.

„Der Wettbewerb verschiedener Ideen und Meinungen ist ein Kernelement unserer Demokratie, aber er muss fair und friedlich ablaufen. Wo könnte man das besser üben als im Plenarsaal des Landtags?“, sagte Landtagspräsident Alexander Dierks demnach. Er freue sich darauf, die Schülerinnen und Schüler zu begrüßen.

Eine Jury, in der unter anderem Vertreter von MDR und ZDF, vom Verband der Redenschreiber deutscher Sprache sowie freie Journalisten sitzen, bewertet die Beiträge der Jugendlichen aus den Klassenstufen 8 bis 12. Die Finalisten dürfen für eine dreiminütige Rede ans Rednerpult treten.

Das Jugend-Redeforum findet bereits zum 21. Mal statt. Es ist aus einer gemeinsamen Initiative des Verbands der Redenschreiber deutscher Sprache und dem Sächsischen Landtag entstanden.