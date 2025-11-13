Acht Prominente erleben zehn Tage lang das Leben bei einem indigenen Stamm in Brasilien. Was sie bei „Surviving Amazonas“ erwartet, zeigt Joyn 2026.

München - Der Streaming-Anbieter Joyn schickt acht Prominente für eine Abenteuer-Doku zu einem indigenen Stamm in den brasilianischen Urwald. Unter anderem werden Joey Kelly, Lilly Becker und die Comedienne Parshad für „Surviving Amazonas - Die Prüfung der Shanenawa“ zehn Tage lang in den Dschungel gehen.

Dort würden sie komplett in das Stammesleben der Shanenawa eintauchen, teilte die Streaming-Plattform von ProSiebenSat.1 in München mit. „Sie ordnen sich ihren Regeln unter - mit allen Konsequenzen. Mit allen Aufgaben, Herausforderungen und Ritualen.“

Die Shanenawa - auf Deutsch „Volk des blauen Vogels“ - sind für ihre tiefe Spiritualität und ihr medizinisches Wissen bekannt. Wie aus Informationen der brasilianischen Agentur für Tourismusförderung weiter hervorgeht, leisteten sie Widerstand gegen die Auswirkungen der Kolonialisierung und der wirtschaftlichen Ausbeutung ihrer Gebiete und erhalten heute ihre Kultur unter anderem mit bewusstem Ethnotourismus am Leben.

Joyn zeigt „Surviving Amazonas - Die Prüfung der Shanenawa“ 2026 kostenlos. Die Abenteuer-Doku wird von filmpool produziert. Neben Kelly, Becker und Parshad wirken Fitness-Influencer Willi Whey, „Die einarmige Prinzessin“ Gina Rühl, Realitystar Antonia Hemmer, Weltenbummler Lézan und Creatorin How2Shirli mit.