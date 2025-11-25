Josip Juranovic trainiert wieder mit – ist aber noch nicht voll dabei. Wer sonst noch bei Union fehlt und wie die Vorbereitung auf das Spiel gegen Heidenheim läuft.

Berlin (dpa/bb) – Zwei Tage nach dem wichtigen 1:0-Erfolg des 1. FC Union Berlin beim FC St. Pauli sind die Hauptstädter am Dienstag in die neue Trainingswoche gestartet. Von den zuletzt nicht einsatzbereiten Akteuren konnten die Verteidiger Josip Juranovic und Andrik Markgraf zumindest einen Teil des Trainings mit der Mannschaft durchführen. Später arbeitete Juranovic auf dem Platz individuell mit Athletiktrainer Martin Krüger, Markgraf tat dies mit Reha-Trainer Johannes Thienel.

Angeschlagen probten Mittelfeldmann Andras Schäfer und Angreifer Dmytro Bogdanov im Kabinenbereich. Der zuletzt nach überwundener Knöchelverletzung wieder im Kader stehende Offensivmann Livan Burcu fehlte krankheitsbedingt. Nach wie vor an der Wade ist Allrounder Robert Skov verletzt.

Die nächste Bundesliga-Aufgabe für Union steht am Samstag (15.30 Uhr/Sky) zu Hause im Stadion An der Alten Försterei gegen Schlusslicht 1. FC Heidenheim auf dem Programm.