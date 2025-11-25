Immer wieder wird spekuliert, dass Harry Kane beim FC Barcelona Wunschkandidat für die Nachfolge von Robert Lewandowski sein soll. Max Eberl verrät, wann Gespräche geplant sind.

München/London - Nach Spekulationen um Harry Kane will der FC Bayern München im kommenden Jahr Gespräche über die Zukunft des Torjägers führen. „Wir haben mit Harry einen klaren Fahrplan, dass wir gesagt haben, Anfang des Jahres setzen wir uns hin“, sagte Sportvorstand Max Eberl vor dem Abflug des deutschen Fußball-Rekordmeisters nach London. „Ich glaube, Harry zeigt auf dem Platz jedes Spiel, wie wohl er sich fühlt, wie wohl sich seine Familie in München fühlt. Er ist, glaube ich, in der Form seines Lebens.“

Kane habe es auch verdient, bei den Ehrungen für den besten Fußballer der Welt „eine Rolle“ zu spielen, sagte Eberl. Der 52-Jährige lobte die Vielseitigkeit von Kane und dass sich dieser in den Dienst der Mannschaft stelle. Nach den Spekulationen über ein Interesse des FC Barcelona habe er nicht mit einem müden Lächeln reagiert, aber auch „keine großen Sorgenfalten“ gehabt.

Freude auf London-Rückkehr

Kane hatte zuvor betont, dass er zu niemandem Kontakt gehabt habe. Der Vertrag von Englands Nationalmannschaftskapitän ist bis zum 30. Juni 2027 datiert. „Ich fühle mich in der aktuellen Situation sehr wohl, auch wenn wir mit Bayern noch nicht über meine Situation gesprochen haben“, sagte der 32-Jährige der „Bild“.

Spekulationen zufolge hat Kane eine Ausstiegsklausel im kommenden Jahr mit einer Höhe von 65 Millionen Euro. „Es gibt keine Eile. Ich bin wirklich glücklich in München. Das sieht man an der Art und Weise, wie ich spiele. Wenn es Kontakt geben wird, dann sehen wir weiter. Aber ich denke noch nicht an die neue Saison“, sagte Kane, der sich erst mal auf eine London-Rückkehr freut. Am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) steht für den langjährigen Tottenham-Stürmer das Champions-League-Auswärtsspiel mit den Bayern beim FC Arsenal an.

Bayern-Präsident: Haben sehr gute Chancen

Bayern-Präsident Herbert Hainer macht sich keine Sorgen, dass Kane vorzeitig einen Wechsel anstreben könnte. „Wir haben ja noch eineinhalb Jahre Vertrag und er spielt auf einem unheimlich hohen Niveau. Ich bin der festen Überzeugung, dass es ihm sehr, sehr gut gefällt in München, dass er happy ist“, sagte Hainer der „Bild“. „Wir werden sprechen. Er wird es davon abhängig machen, wie seine Pläne dann für die Zukunft aussehen. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass auch der FC Bayern sehr, sehr gute Chancen hat.“