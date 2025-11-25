Ein Lkw biegt ab – eine Person auf einem Fahrrad verliert dabei ihr Leben. Der Unfall bringt den Verkehr nahe der Stadtautobahn A100 vorerst zum Stillstand.

Berlin - Ein Fahrradfahrer oder eine Fahrradfahrerin ist nahe der A100 in Berlin-Neukölln von einem Lkw angefahren und tödlich verletzt worden. Er oder sie starb laut Polizei noch am Unfallort und ist der 35. Mensch, der in diesem Jahr im Berliner Straßenverkehr ums Leben kam. Der Lkw sei von der Oberlandstraße auf die Autobahn abgebogen.

Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Aktuell ist die Stadtautobahn in Richtung Süden zwischen der Auffahrt Oberlandstraße und der Holzmannstraße vollständig gesperrt.