Eine Dauer-Ausstellung über Wolfgang Joop in seiner Heimatstadt Potsdam? Keine schlechte Idee, findet sein Team. Erst einmal wird aber überlegt, ob die gezeigte Retrospektive eine Fortsetzung findet.

Wolfgang Joop (81) freut sich über die Ausstellung zu seinem Lebenswerk, die im Kunstraum Potsdam gezeigt wurde. (Archivbild)

Potsdam - Nach dem Ende der Potsdamer Ausstellung über das Lebenswerk des Designers Wolfgang Joop (81) prüft sein Team, ob die Schau noch in einer anderen Stadt gezeigt werden kann. Es gebe bislang vier Angebote aus Deutschland und dem deutschsprachigen Ausland, sagte Joops Lebenspartner Edwin Lemberg, der die Ausstellung geplant hatte, der Deutschen Presse-Agentur. „Wir schauen, dass es weitergeht.“

In welchen Städten Interesse besteht, die Joop-Austellung zu zeigen, wollte Lemberg nicht sagen. Berlin sei nicht darunter, verriet er noch.

Dauerhafte Joop-Ausstellung in Potsdam denkbar?

Lemberg sprach zudem eine von Gästen geäußerte Idee an, ob Joops Heimatstadt Potsdam nicht eine dauerhafte Ausstellung zu seinem Schaffen präsentieren könne. „Ich würde mich freuen“, sagte Lemberg dazu. „Das ist sicherlich kein Fehler. Die Potsdamer würden das gut finden.“

Rund 25.000 Besucher sahen mehrwöchige Retrospektive

Die erste umfassende Ausstellung über das Lebenswerk Joops wurde im Kunstraum Potsdam - eine Art Galerie - gezeigt. Laut Stadt kamen in knapp sechs Wochen mehr als 25.000 Besucher.

Die Retrospektive, die am 18. November endete, zeigte bei freiem Eintritt Joops Mode, viele Skizzen und Illustrationen, aber auch seine Werke als Maler und Bildhauer. Der Designer, der zusammen mit Lemberg seit Jahren in Potsdam lebt, gilt als kreatives Multitalent.

„Ausstellung berührt“

Viele Besucher fühlten sich von der Ausstellung, die ohne viele Erklärungen zu Joops Werken auskommt, sehr berührt, sagte Lemberg. „Wir könnten nicht glücklicher sein“, hieß es bereits zur Halbzeit der Schau.

Hamburg und New York waren wichtige Stationen im Leben Joops. Potsdam aber, wo er auf einem Bauernhof in der Nähe des Parks Sanssouci geboren wurde, bezeichnet er als seinen Sehnsuchtsort.