Mit Schnee zum Wochenstart ist der Winter in Berlin und Brandenburg so richtig angekommen. Doch der Deutsche Wetterdienst warnt auch weiterhin vor Glätte.

Berlin/Potsdam - Teilweise verschneit starten Berlin und Brandenburg in den Montag. Gerade in der Nähe der Oder ist in den Morgenstunden mit bis zu drei Zentimetern Neuschnee zu rechnen, heißt es vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Hinzu kommen Eis und Glätte bei Temperaturen zwischen -2 und -5 Grad.

Im Laufe des Vormittags zieht der Schnee laut DWD jedoch in Richtung Polen ab. Lokal kann es bei Temperaturen zwischen 1 und 4 Grad auch zu Regen kommen. In der Nacht zum Dienstag kommt dann stellenweise Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern hinzu. Bei Tiefstwerten zwischen 1 und -1 Grad warnt der DWD erneut vor regionaler Glätte.

Vereinzelt Schnee zur Wochenmitte

Am Dienstag bleibt es zu Beginn nebelig und stark bewölkt. Erst zum Abend kommt im Süden Brandenburgs leichter Schneefall hinzu. Der DWD geht von Temperaturen zwischen 1 und 4 Grad aus. In der Nacht fallen die Werte auf 1 bis -1 Grad, stellenweise ist daher auch erneut mit Eis und Glätte zu rechnen.

Auch am Mittwoch ändert sich das Wetter wenig. Es bleibt stark bewölkt und im Süden Brandenburgs kann es bei Temperaturen zwischen 1 und 3 Grad zu Schneeregen oder Schnee kommen. In der Nacht zum Donnerstag kommt zum Schnee auch zeitweise Sprühregen bei Tiefstwerten zwischen 0 und -2 Grad hinzu. Auch dann wird vom DWD stellenweise vor Glätte gewarnt.