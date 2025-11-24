Als freche und frivole Show-Lady Lilo Wanders kennt man den Norddeutschen Ernie Reinhardt. Gleichzeitig ist er ein sehr tiefgründiger Mensch - und möchte die Welt mit positiven Impulsen besser machen.

Hamburg - Der als Lilo Wanders bekannt gewordene Travestie-Künstler Ernie Reinhardt (70, „Wa(h)re Liebe“) ist davon überzeugt, dass man auch in eher schwierigen Zeiten wie diesen optimistisch bleiben muss. „Ich bin zuversichtlich, dass es einen positiven Grundkern im Menschen gibt“, sagte Reinhardt der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. „Ich erlebe auch in meinem Alltag, dass so viel Gutes passiert – aber eben oft leise. Das bewahrt mir den Glauben, dass doch nicht alles ganz furchtbar ist.“ Privat und beruflich gebe er diesen Glauben weiter, so der Schauspieler. Reinhardt lebt im Alten Land in Niedersachsen.

„Ich kann nur positiv motiviert werden“

Und er fügte hinzu: „Ich strahle es aus – und bekomme vom Publikum den entsprechenden Widerhall. Daher glaube ich, dass ich durch mein Sein etwas bewirke.“ Manche würden es vielleicht Feigheit nennen, wenn jemand immer so eine Harmonie ausströmt, sagte der Künstler. Doch sein Standpunkt laute: „Ich bin eben kein Kämpfer. Ich kann nur positiv motiviert werden.“

Vor kurzem hat der 70-Jährige seine Autobiografie veröffentlicht und ist derzeit auf Lesereise unterwegs. An diesem Samstag (29.11.) liest er in Kremmen in Brandenburg.