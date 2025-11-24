weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  3. Berufsverkehr: Kein Verkehrschaos trotz Wintereinbruch

Schnee bis ins Flachland – doch schwere Unfälle meldete die Polizei zunächst nicht. Autofahrer sollten trotzdem vorsichtig fahren.

Von dpa 24.11.2025, 07:20
Viele Autofahrer in Thüringen mussten am Morgen ihre Scheiben kratzen. (Archivbild)
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Erfurt - Trotz des Wintereinbruchs mit Schneefall bis ins Flachland ist auf den Straßen in Thüringen ein größeres Verkehrschaos ausgeblieben. Die Lage auf den Straßen sei noch ruhig gewesen, teilte die Autobahnpolizeiinspektion am Morgen mit. Größere Unfälle habe es in der Nacht nicht gegeben. Dennoch sollten Autofahrer wegen möglicher Schneeglätte auf den Straßen vorsichtig fahren.