Erfurt - Trotz des Wintereinbruchs mit Schneefall bis ins Flachland ist auf den Straßen in Thüringen ein größeres Verkehrschaos ausgeblieben. Die Lage auf den Straßen sei noch ruhig gewesen, teilte die Autobahnpolizeiinspektion am Morgen mit. Größere Unfälle habe es in der Nacht nicht gegeben. Dennoch sollten Autofahrer wegen möglicher Schneeglätte auf den Straßen vorsichtig fahren.