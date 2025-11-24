In Thüringen sorgen Regen und Schnee für Glätte auf den Straßen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes nimmt die Glättegefahr erst im Laufe des Tages ab.

Erfurt - In Thüringen wird es zu Beginn der Woche glatt. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) muss bis in den Vormittag mit überfrierender Nässe durch Regen und Schnee gerechnet werden. Im Tagesverlauf zieht leichter Regen auf, im Tiefland nimmt die Glättegefahr jedoch ab. Die Temperaturen liegen zwischen 1 und 5 Grad, im Bergland um -1 Grad.

In der Nacht zum Dienstag kann Regen oder Schneeregen fallen, im Bergland Schnee. Die Temperaturen sinken auf 1 bis -2 Grad. Stellenweise ist erneut mit Glätte zu rechnen. Am Dienstag bleibt es überwiegend bedeckt. Zeitweise fällt Regen oder Schneeregen, im oberen Bergland auch etwas Schnee. Die Temperaturen steigen auf 1 bis 4 Grad, im Bergland auf -2 bis 1 Grad.