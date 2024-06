Leipzig - Die MDR-Talkshow „Riverboat“ bekommt einen neuen Moderator. „Let’s Dance“-Juror Joachim Llambi (59) verstärkt ab 23. August das Riverboat-Moderatorenteam an der Seite der angestammten Gastgeberin Kim Fisher, wie der MDR am Freitag mitteilte.

Llambi wechselt sich demnach wöchentlich mit dem ehemaligen MDR-Programmdirektor Klaus Brinkbäumer (57), Comedian Matze Knop (49) und Entertainer Wolfgang Lippert (72) ab. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung berichtet.

Llambi bestätigte seinen neuen Job am Freitagabend selbst auf Instagram: „Jetzt ist es schon früher raus und was für eine große Freude bei mir!“ Er freue sich riesig auf die Moderationskollegen und auf „die tollen Zuschauer“ des Riverboats.

Das „Riverboat“ zählt zu den Talk-Urgesteinen im deutschen Fernsehen. Die Sendung war am 3. Januar 1992, damals noch unter dem Namen „MDR Club“, an den Start gegangen. 1994 wurde sie in „Riverboat“ umbenannt.

Bislang ist der ehemalige Profitänzer Llambi vor allem auf RTL zu sehen - seit 2006 als Juror des Tanzwettbewerbs „Let’s Dance“. Er moderierte auch schon TV-Sendungen, etwa eine Neuauflage des Quizshow „Jeopardy“.