Der Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht soll eine Hotelrechnung in Österreich nicht bezahlt haben. Obwohl er das wohl nachgeholt hat, ist die Sache damit nicht getan. Muss er länger in Haft bleiben?

Der Schauspieler hat ausstehende Schulden an ein Restaurant in Österreich nicht bezahlt und war deshalb mit einem europäischen Haftbefehl gesucht. (Archivbild)

Innsbruck/Hamburg - Der wegen Geldschulden vorläufig festgenommene Schauspieler und Musiker Jimi Blue Ochsenknecht soll noch im Laufe des Donnerstags einem Haftrichter vorgeführt werden. Bei dem Termin werde dann entschieden, ob der 33-Jährige in Festhaltehaft bleibe, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft in Hamburg der Deutschen Presse-Agentur. „Das muss auch heute passieren, weil man ihn auf Grundlage des internationalen Haftbefehls nicht länger als 24 Stunden festhalten kann.“ Wann genau die Entscheidung feststeht, konnte die Sprecherin nicht sagen.

Ochsenknecht war am Mittwochnachmittag am Hamburger Flughafen wegen eines gegen ihn vorliegenden internationalen Haftbefehls vorläufig festgenommen worden. Er wurde gesucht, weil er eine Rechnung in Höhe von rund 14.000 Euro an ein Tiroler Hotel vom Dezember 2021 nicht bezahlt haben soll, wie die österreichische Staatsanwaltschaft sagte.

Zivilrechtlich ist das Verfahren bereits abgeschlossen. Es wurde zugunsten des Hoteliers entschieden, weil Ochsenknecht weder zum Prozess erschienen war noch sich zu der Sache geäußert hatte.

Die Rechnung ist Ochsenknechts Management zufolge mittlerweile beglichen. Ochsenknecht selbst sprach auf Instagram von einem „Missverständnis“. „Das sind wir grad am klären.“ Seitdem gab es keine neuen Posts des 33-Jährigen.

Was ist zum aktuellen Stand noch bekannt?

Strafrechtlich ist der Fall den Behörden zufolge noch in Arbeit. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Innsbruck wies darauf hin, dass noch keine Anklage gegen Ochsenknecht vorliege. „Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Es bestehe weiterhin der Verdacht des Betrugs gegen Ochsenknecht. Ob Ochsenknecht nach Österreich ausgeliefert werden soll, muss die deutsche Justiz entscheiden.

Jimi Blue Ochsenknecht ist eines von drei Kindern des Schauspielers Uwe Ochsenknecht (69, „Der bewegte Mann“ „Das Boot“) und des Models Natascha Ochsenknecht (60). Das Paar ist mittlerweile getrennt. Jimi Blues Geschwister sind Wilson Gonzalez (35) und Cheyenne Savannah (24). Alle stehen schon von Kindesbeinen an vor der Kamera, zuletzt vor allem in Reality-TV-Formaten.