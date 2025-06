Über Deutschland ziehen am Donnerstag Gewitter. Auch in Sachsen-Anhalt soll es stürmen.

Magdeburg - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in vielen Teilen Sachsen-Anhalts vor schweren Gewittern mit Orkanböen. Bis 17.30 Uhr bestehe Gefahr im Altmarkkreis-Salzwedel, im Salzlandkreis in den Landkreisen Stendal, Börde, Harz, Jerichower Land, Anhalt-Bitterfeld, Wittenberg und in Magdeburg, hieß es in der Warnung des DWD.

Der DWD warnte in Sachsen-Anhalt vor Blitzschlag, umstürzenden Bäumen, Hochspannungsleitungen und Gerüsten. Auch vor herabfallenden Ästen, Dachziegeln und anderen großen Gegenständen sollten sich die Menschen in Acht nehmen. Schäden an Gebäuden und Erdrutsche seien ebenfalls möglich.

Der DWD hatte am Morgen bereits über mögliche Unwetter in Sachsen-Anhalt informiert und wollte im Tagesverlauf konkretere Orte mitteilen.