Erst zum Wochenbeginn hat ein heftiger Sturm der Feuerwehr zahlreiche Einsätze beschert. Nun herrscht schon wieder Ausnahmezustand in Berlin.

Berlin - Nach einem Unwetter in Berlin ist die Berliner Feuerwehr erneut im Dauereinsatz. Binnen kurzer Zeit wurden 580 Einsätze registriert, wie ein Feuerwehrsprecher gegen 20.30 Uhr sagte. Bislang gebe es zwei Schwerverletzte infolge des Unwetters.

Beide Menschen wurden in Heiligensee verletzt. Einer war laut Feuerwehrsprecher zu Fuß unterwegs. Er wurde von einem umstürzenden Baum getroffen und fiel in einen Graben. Der andere saß in einem Auto, das unter einem umgestürzten Baum begraben wurde. Beide Menschen wurden ins Krankenhaus gebracht.

Die Hilfe der Feuerwehr sei im gesamten Stadtgebiet wegen umgestürzter Bäume oder abgebrochener Äste gefragt, sagte der Sprecher. Alle Einheiten seien im Einsatz. Besonders viele Einsätze gebe es im Nordwesten der Stadt.

Nordwesten der Stadt besonders betroffen

Betroffen seien Nord-Spandau, Heiligensee und Tegel, so der Sprecher. Im Tegeler Forst seien Straßen kaum passierbar wegen umgestürzter Bäume oder abgebrochener Äste. Teils seien auch Boote auf Gewässern umgekippt, Menschen hätten gerettet werden müssen.

Erst am Montag war die Berliner Feuerwehr im Dauereinsatz nach heftigen Sturmböen. Mindestens ein Mensch starb, als ein Baum auf ein Auto fiel, mindestens drei Menschen wurden lebensbedrohlich verletzt. Nach Angaben der Feuerwehr wurden nach dem Unwettertief „Ziros“ innerhalb der folgenden 24 Stunden mehr als 750 sturmbedingte Schäden abgearbeitet.