Am Donnerstag zogen erneut schwere Gewitter durch Deutschland. Im Osten rief der Deutsche Wetterdienst vielerorts zur Vorsicht auf. Am Abend gibt es Entwarnung.

In vielen Regionen Deutschlands, vor allem im Osten, wurde am Donnerstag vor schweren Gewittern gewarnt.

Offenbach - Nach einem weiteren stürmischen Tag scheint die Unwettergefahr in Deutschland zunächst gebannt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hob am späten Donnerstagabend die letzten Warnungen vor schweren Gewittern wieder auf. Für Freitag wurden zunächst keine weiteren Unwetter vorhergesagt.

Der DWD hatte am Donnerstag seit dem frühen Morgen vor möglichen kräftigen Gewittern gewarnt. Am Nachmittag und Abend zeigten sich diese gerade in der Osthälfte Deutschlands. Wie bereits am Montag traf es dabei verstärkt Berlin und Brandenburg. Auch in Thüringen berichteten Leitstellen von einer hohen Zahl an Einsätzen.

In der Hauptstadt seien insbesondere im Norden viele Bäume auf Straßen gestürzt, sagte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr. Auch der Zugverkehr wurde erneut im gesamten Berliner S-Bahnnetz vorübergehend eingestellt. Bis zum späten Abend wurde dieser nur auf Teilstrecken wieder aufgenommen.