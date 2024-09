Jena - Das Theaterhaus in Jena geht mit einer neuen künstlerischen Leitung in die Spielzeit. Das fünfköpfige Team, das sich jetzt in Jena vorstellte, wird zunächst bis 2027 amtieren - mit Option auf Verlängerung, wie das Theater mitteilte. Die neue Leitung setzt sich aus dem Schauspieler Lukas Pergande, den Regisseuren Daniele Szeredy und Azeret Koua, dem Dramaturgen Josef Bäcker sowie der Schauspielinspizientin Céline Karow zusammen. Sie folgt auf Lizzy Timmers und Maarten van Otterdijk, die das Haus zuletzt führten.

Das 1991 neu gegründete Theaterhaus arbeitet regelmäßig mit Nachwuchskünstlern zusammen und beruft keine Einzelbewerber, sondern regelmäßig Teams oder Gruppen für die künstlerische Leitung. In dieser Spielzeit stehen den Angaben nach neun Premieren auf dem Spielplan. Die erste Uraufführung soll es am 24. Oktober mit der surrealistischen Tragikomödie „Rhapsody“ in der Regie von Azeret Koua.

Das Jenaer Theaterhaus erzielte im vergangenen Jahr bundesweit Aufmerksamkeit, als es die Hundekot-Attacke eines Choreographen auf eine Kritikerin als Ausgangspunkt für ein Stück auf die Bühne brachte. Zudem gehörte das Haus im vergangenen Jahr zu den Gewinnern des Theaterpreises des Bundes. Bekannte Schauspieler wie Sandra Hüller oder der Liedermacher Rainald Grebe waren einst schon in Jena engagiert.