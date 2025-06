ArcelorMittal „Grüner“ Stahl: Kellner fordert Regierung zum Handeln auf

Der Stahlkonzern ArcelorMittal verzichtet auf Umbaupläne in Eisenhüttenstadt und Fördergelder in Milliardenhöhe. Das liege auch am Zögern in Berlin, meint der frühere Staatssekretär von den Grünen.