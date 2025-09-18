Sachsen-Anhalt zählt mehr Kinder unter 15 als vor zehn Jahren. Trotzdem schrumpft die Gesamtbevölkerung weiter.

In den vergangenen zehn Jahren ist die Zahl der Kinder unter 15 Jahren in Sachsen-Anhalt leicht gestiegen. (Archivbild)

Halle - Zum Jahresende 2024 lebten in Sachsen-Anhalt rund 261.600 Kinder, die jünger waren als 15 Jahre. Wie das Statistische Landesamt mitteilte, hat sich die Zahl der Unter-15-Jährigen in den vergangenen zehn Jahren leicht erhöht um 6.370 Kinder. Das entspricht einem Plus von 2,5 Prozent.

Während 2014 noch jede neunte Person in Sachsen-Anhalt jünger als 15 Jahre war, so war es 2024 jede achte Person. Im Vergleich zum Vorjahr ging die Zahl der jüngeren Kinder dagegen zurück.

Trotz des zurückliegenden langfristigen Anstiegs bei den Kinderzahlen schrumpft die Gesamtbevölkerung in Sachsen-Anhalt weiter. Ende 2024 lebten im Bundesland etwa 2,14 Millionen Menschen, ein Rückgang von 0,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dies liegt vor allem am Geburtendefizit: Rund 17.000 Sterbefällen standen nur etwa 6.100 Geburten gegenüber.