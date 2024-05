Dortmund/Magdeburg - Bei der diesjährigen „Jugend jazzt Night“ in Dortmund hat der Deutsche Musikrat auch Nachwuchs aus Sachsen-Anhalt ausgezeichnet. Einer der Preise für Solistinnen und Solisten sei am Samstagabend an den Saxofonisten Karl-Anton Dürrwald aus Sachsen-Anhalt verliehen worden, teilte der Rat am Sonntag mit. An der zweitägigen Veranstaltung hatten den Angaben nach Nachwuchsmusiker aus ganz Deutschland teilgenommen und um verschiedene Preise der Jury des bundesweiten Jazz-Förderprojekts gewetteifert. Andere Preisträger kamen unter anderem aus Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen.

„Wir hörten als Jury eine große Anzahl von Eigenkompositionen und individuellen Bandkonzepten“, sagte Juryvorsitzender Marko Lackner laut einer Mitteilung. Das musikalische Niveau sei herausragend. Die Veranstaltung habe auch gezeigt, dass die Jazz-Ausbildung im Nachwuchsbereich in Deutschland immer professioneller werde, so Lackner. Neben den Preisen der Jury wurden auch andere Förderpreise verliehen. Unter den Preisträgern waren ebenfalls Nachwuchskünstler aus Sachsen-Anhalt.