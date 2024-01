Südharz - Das Museum „Alte Münze“ in Stolberg (Landkreis Harz) hat am Sonntag anlässlich des 500. Jubiläums der Fürstenpredigt von Thomas Müntzer die Jahresmedaille mit dem Reformator geprägt. Der nächste Prägetermin sei für den 10. Februar geplant, teilte das Museum am Sonntag mit. Das Motiv zeigt Müntzers Ansprache an die Fürsten auf dem Schloss Allstedt im Jahr 1524.

Mit der sogenannte Fürstenpredigt prangerte Müntzer die Willkür der weltlichen und geistlichen Obrigkeit an und deren mangelnde Reformtätigkeit. Die Predigt markiert Historikerinnen und Historikern zufolge einen Umbruch in der Geistesgeschichte.

Seit 2004 werden in Stolberg zu jährlich wechselnden Themen Feinsilbermedaillen geprägt. Mit der Jahresmedaille 2024 „Thomas Müntzers Fürstenpredigt 1524“ setzt sich die Serie fort. Nach Angaben des Museums entwarf der an der Burg Giebichenstein Kunsthochschule in Halle angestellte Medailleur Carsten Theumer die neue Gedenkmünze.