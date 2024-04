Der Umgang mit den geschützten Wölfen erhitzt die Gemüter. Zu wenig sei bislang für das geplante regionale Bestandsmanagement passiert, kritisieren Jäger an der Küste. Nicht nur dort wächst der Unmut.

„Küstenschutz in Gefahr“ steht auf einem Plakat, das einen Wolf und ein gerissenes Schaf zeigt.

Aurich - Niedersachsens Küstenjägerschaften fordern zusammen mit weiteren Verbänden die Landes- und Bundesregierung auf, entschiedener ein regionales Bestandsmanagement für Wölfe voranzubringen. Trotz vieler Bekenntnisse auf Landes- und Bundesebene, habe sich die Situation etwa für die Deichschäfer zuletzt in keiner Weise verbessert, teilte Gernold Lengert, stellvertretender Bezirksvorsitzender der Jägerschaften im Bezirk Ostfriesland mit. Zusammen mit weiteren Verbänden aus Niedersachsen, darunter der Wasserverbandstag und das Landvolk, stellten die zehn Küstenjägerschaften zwischen Emden und Stade am Donnerstag in Ostfriesland eine zweite „Auricher Erklärung“ mit ihren Forderungen vor. Darin verlangen sie auch, den Schutzstatus des Wolfes zu überprüfen.

Aus Sicht von Jägern und Deichschäfern ist die Weidetierhaltung mit Schafen insbesondere an den Deichen mit dem Wolfsschutz kaum vereinbar. Für den Küstenschutz sind die Schafe wichtig, da sie die Grasnarbe der Küstenschutzbauwerke kurz halten und sie mit ihren Hufen den Boden festtreten. Die Küstenjägerschaften hatten deshalb bereits vor einem Jahr zusammen mit der Landesjägerschaft Bremen eine „wolfsrudelfreie Zone“ in küstennahen Landkreisen und den Vorrang der Deichsicherheit vor dem Wolfsschutz gefordert.

Niedersachsens rot-grüne Landesregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag festgeschrieben, an einem Konzept der Bundesregierung für ein europarechtskonformes, regional differenziertes Bestandsmanagement mitarbeiten zu wollen. Dies würde bedeuten, dass Wölfe in bestimmten Regionen geschossen werden könnten, um ihre Zahl konstant zu halten. Wölfe stehen unter strengem Naturschutz und dürfen nur mit einer behördlichen Ausnahmegenehmigung unter strengen Voraussetzungen geschossen werden.

Auch die Landesjägerschaft in Niedersachsen sieht einen „dringenden Handlungsbedarf“. Dem Ziel eines in Koalitionsverträgen auf Bundes- und Landesebene festgehaltenen, europarechtskonformen, regional differenzierte Bestandsmanagement müssten nun endlich Taten folgen, sagte Präsident Helmut Dammann-Tamke. „Wir appellieren daher an die niedersächsische Landesregierung, ihrer Verantwortung für das Land aber auch ihrer Rolle im Bund gerecht zu werden und endlich für rechtssichere Lösungen zu sorgen.“