Wo stehen die BR Volleys nach dem schwachen Saisonstart? In der Königsklasse geben sie eine starke Antwort. Dabei überzeugt einer, der keinen leichten Start hatte.

Berlin - Die Erleichterung nach dem Auftaktsieg in der Champions League dürfte bei BR-Volleys-Zuspieler Fedor Ivanov besonders groß gewesen sein. Doch der 25 Jahre alte Finne, der nach dem souveränen Sieg gegen den spanischen Meister Guaguas Las Palmas als wertvollster Spieler ausgezeichnet wurde, wollte auch nach der Partie für seine Teamkollegen auflegen. „Der MVP-Titel gibt mir Selbstvertrauen, aber das ist zweitrangig, viel wichtiger war die Teamleistung. Jake hat richtig stark gespielt, aber auch Ruben war zum Beispiel sehr wertvoll für die Mannschaft“, sagte Ivanov.

Ivanov hat bei den Berlinern das schwere Erbe von Johannes Tille angetreten. Nach einer wegen der WM äußerst kurzen Vorbereitung ruckelte es in den ersten Saisonwochen noch kräftig bei den Volleys und auch bei ihrem Zuspieler. Die Abstimmung konnte noch gar nicht perfekt sein und auch das regelmäßige Spielen vor der großen Kulisse in der Max-Schmeling-Halle kann Druck erzeugen.

Am Mittwochabend peitschten die 4.852 Fans ihr Team zum Sieg. „Es herrschte eine großartige Atmosphäre. Die fast 5.000 Fans gaben mir und der Mannschaft ein super Gefühl und das hat uns gepusht. Das war ein sehr wichtiges Spiel und schöner Sieg zum Start“, sagte Ivanov.

„Beste Teamleistung der Saison“

Nicht nur für die drei Punkte im Kampf um die K.-o.-Runde hinter dem großen Gruppenfavoriten Perugia war das Spiel wichtig, sondern auch als Standortbestimmung für den deutschen Rekordmeister. Zwar war es der achte Sieg in Serie für die Berliner nach dem schwachen Saisonstart, aber der erste gegen einen Gegner auf Augenhöhe.

„Der Sieg war natürlich wichtig, aber was mich vor allem freut, ist, dass wir in diesem wichtigen Spiel unsere wahrscheinlich beste Teamleistung der Saison abgerufen haben“, sagte der deutsche Nationalspieler Moritz Reichert.

Am Samstag (18.00 Uhr/Dyn) geht es für die Volleys in der Bundesliga gegen den TSV Haching München weiter.