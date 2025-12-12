Flammen im Dachgeschoss in Leipzig: Drei Menschen werden verletzt, das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Die Bornaische Straße bleibt für Autos zunächst dicht.

Leipzig - Das Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses im Leipziger Stadtteil Connewitz ist in der Nacht auf Freitag in Brand geraten. Drei Menschen seien in dem Geschehen verletzt und schließlich in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Dabei handele es sich um zwei Frauen und einen Mann. Zum Alter der Personen konnte die Polizei keine Angaben machen. Auch wie schwer sie verletzt wurden, ist bislang unbekannt.

Das Haus wurde nach Angaben der Polizei evakuiert und ist nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache ist weiterhin unbekannt. Genauere Informationen zum Brandgeschehen konnte die Polizei bisher nicht geben.

Zwar sind die Löscharbeiten mittlerweile beendet, dennoch kommt es zu Einschränkungen im Straßenverkehr. Demnach ist die Bornaische Straße derzeit für den Individualverkehr gesperrt. Straßenbahnen fahren jedoch weiterhin.