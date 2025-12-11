Zeitz - Die Stadt Zeitz hat Fördermittel erhalten und will rund drei Millionen Euro in die Weiterentwicklung des Schlossparks Moritzburg investieren. Kurz vor Weihnachten übergab die Investitionsbank Sachsen-Anhalt einen Förderbescheid über 2,34 Millionen Euro, wie die Stadt mitteilte. „Auf diese sehr gute Nachricht haben wir bereits ganz ungeduldig gewartet“, sagte Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU).

Finanziert wird das Vorhaben über Fördermittel aus der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) von Bund und Land. Geplant sind unter anderem der Neubau eines Multifunktionskomplexes, mehrere Erlebnisflächen, die Erweiterung der Naturbühne sowie zusätzliche Stromentnahmestellen. Die Umsetzung der Maßnahmen soll ab Herbst 2026 beginnen.