  3. Gesundheit: IT-Probleme: Notaufnahme von Klinik in Dessau abgemeldet

Gesundheit IT-Probleme: Notaufnahme von Klinik in Dessau abgemeldet

IT-Probleme legen die Notaufnahme des Städtischen Klinikums Dessau lahm. Patienten werden gebeten, auf andere Krankenhäuser auszuweichen.

Von dpa 02.01.2026, 15:38
Das Städtische Klinikum Dessau kämpft mit massiven IT-Problemen in der Notaufnahme. (Archivbild) Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

Dessau-Roßlau - Wegen massiver IT-Probleme ist die Notaufnahme des Städtischen Klinikums Dessau abgemeldet worden. Eine Behandlung in der Notaufnahme sei derzeit nicht möglich, teilte die Klinik mit. In dringenden medizinischen Notfällen sollten sich Patienten an umliegende Krankenhäuser oder an den Rettungsdienst wenden. Es werde mit Hochdruck an der Behebung der Störung gearbeitet. 

Unklar ist, ob es sich bei der Störung möglicherweise um Folgen eines Hackerangriffs handelt. Im vergangenen Juli hatte ein IT-Angriff auf den Klinikkonzern Ameos deutschlandweit zu massiven Beeinträchtigungen geführt.