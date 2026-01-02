Dessau-Roßlau - Wegen massiver IT-Probleme ist die Notaufnahme des Städtischen Klinikums Dessau abgemeldet worden. Eine Behandlung in der Notaufnahme sei derzeit nicht möglich, teilte die Klinik mit. In dringenden medizinischen Notfällen sollten sich Patienten an umliegende Krankenhäuser oder an den Rettungsdienst wenden. Es werde mit Hochdruck an der Behebung der Störung gearbeitet.

Unklar ist, ob es sich bei der Störung möglicherweise um Folgen eines Hackerangriffs handelt. Im vergangenen Juli hatte ein IT-Angriff auf den Klinikkonzern Ameos deutschlandweit zu massiven Beeinträchtigungen geführt.