Leo XIV. gibt an diesem Wochenende eine Audienz für die Kinowelt. Vorab lässt er eine Liste mit seinen bevorzugten Filmen veröffentlichen. Nur einer kommt nicht aus Hollywood.

Rom - Papst Leo XIV. hat vor einem Treffen mit Kino-Größen einige seiner Lieblingsfilme verraten - fast alles Produktionen aus Hollywood. Das Oberhaupt der katholischen Kirche nannte den Weihnachtsklassiker „Ist das Leben nicht schön?“ (1946) mit James Stewart, die Verfilmung des Musicals „The Sound of Music“ (auf Deutsch: „Meine Lieder - meine Träume“, 1965) und „Eine ganz normale Familie“ (1980) des kürzlich verstorbenen US-Schauspielers Robert Redford. Einziger nicht-amerikanischer Film ist „Das Leben ist schön“ (1997), für den der Italiener Roberto Benigni den Oscar bekam.

Die Liste wurde vom Vatikan vor einer Sonderaudienz veröffentlicht, die der US-amerikanische Pontifex an diesem Samstag im Apostolischen Palast für mehr als ein Dutzend Schauspieler und Regisseure geben wird. Eingeladen sind unter anderem Monica Bellucci, Cate Blanchett, Emir Kusturica, Spike Lee und Gus Van Sant. Solche Audienzen für Künstler hatte es auch schon in der Amtszeit seines Vorgänger Franziskus gegeben.

Leo: „Dialog mit Welt des Kinos vertiefen“

In der Einladung für die Kino-Audienz heißt es, Leo wolle den „Dialog mit der Welt des Kinos - insbesondere mit Schauspielern und Regisseuren - vertiefen und die Möglichkeiten erkunden, die die künstlerische Kreativität für die Mission der Kirche und die Förderung menschlicher Werte bietet“. Der 70-Jährige ist der erste Pontifex in der Geschichte der katholischen Kirche, der aus den Vereinigten Staaten kommt. Weltweit gibt es 1,4 Milliarden Katholiken.