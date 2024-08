Vor Wochen ging ein Tiktok-Beitrag durch die Decke, in dem Nationalspieler Wirtz Kartoffel-Speisen einstuft. Inzwischen findet der Jungstar das nicht mehr so witzig.

Donaueschingen - Fußball-Nationalspieler Florian Wirtz ist nach seinem Ranking für Kartoffel-Speisen vom Internet-Hype um seine Person sichtlich genervt. „Unterhaltsam finde ich es nicht“, sagte der 21-jährige Offensivspieler vom deutschen Meister Bayer Leverkusen. „Vor allem die Leute, die mich kennen, und ich, wir verstehen gar nicht, warum das so durch die Decke gegangen ist.“

Wirtz sollte in einem Tiktok-Clip des Deutschen Fußball-Bundes Kartoffel-Gerichte nach seiner persönlichen Vorliebe ranken. Dabei legte er sich nach kurzer Überlegung fest und sagte: „Normale Kartoffeln...ich würd' sogar sagen, auf die 1.“ Das Video wurde zum viralen Hit und fand sich auch in Partyliedern der Sänger Julian Benz und Julian Sommer wieder.

„Ich glaube, die Leute haben sich so ein bisschen darüber lustig gemacht, wie ich das gesagt habe. Aber es ist ja nichts Schlimmes, ich stehe dazu und mag trotzdem gerne Kartoffeln“, sagte Wirtz.

Auch im Trainingslager in Donaueschingen bekam der Jungstar seinen „Kartoffel“-Spruch von vielen jungen Fans zu hören. „Ich bereue das nicht. Aber wenn ich die ganze Zeit von links und rechts damit zugerufen werde, versuche ich einfach, das zu ignorieren. Weil irgendwann ist man dann auch an einem Punkt, wo es nicht mehr so witzig ist“, so Wirtz.