Eine Gefängniszelle mitten in Berlin: Warum die Nachbildung vor dem Roten Rathaus ein Symbol der Solidarität für Ekrem Imamoglu sein soll.

Die Installation vor dem Rathaus zeigt, wie eine Zelle im berüchtigten Silivri-Gefängnis in der Türkei aussieht.

Berlin - Vor dem Roten Rathaus in Berlin erinnert ein Kunstwerk an den inhaftierten Bürgermeister der Partnerstadt Istanbul, Ekrem Imamoglu. Die Installation „Silivri - Prison Of Thougt“ ist nach einem riesigen Gefängniskomplex westlich von Istanbul benannt.

Zu sehen ist in einem Glaskasten eine beinahe maßstabsgetreue Nachbildung einer Zelle. Initiiert und konzipiert wurde das Projekt von dem Journalisten Can Dündar, der selbst zeitweise in Silivri einsaß.

Signal der Solidarität

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner sieht die Aktion als Zeichen der Solidarität mit seinem Amtskollegen, wie er bei der Eröffnung sagte. „Berlin ist die Stadt der Freiheit“, unterstrich der CDU-Politiker. Berlin habe eine enge und wichtige Partnerschaft mit Istanbul. „Und ich habe eine Freundschaft mit dem Bürgermeister von Istanbul.“

Berlin werde daher genau hinschauen, was mit Imamoglu und anderen in der Türkei inhaftierten Oppositionspolitikern passiere, so Wegner. „Was die türkische Regierung gerade treibt, führt zu einer schweren Belastung für die Städtepartnerschaft, aber auch für die deutsch-türkischen Beziehungen.“

Ohne Anklage in Haft

Seit einem halben Jahr sitzt Imamoglu ohne Anklage in Untersuchungshaft. Er war im März wegen Terror- und Korruptionsvorwürfen festgenommen worden. Das löste Massenproteste in der Türkei aus. Wegner hatte kurz darauf eine schon länger geplanten Reise nach Istanbul abgesagt, bei der er auch Gespräche mit Imamoglu führen wollte.

Die Installation auf dem Platz vor dem Rathaus wird im Rahmen des 7. Berliner Herbstsalons des Maxim Gorki Theaters gezeigt. Sie ist dort gut eine Woche bis zum 10. Oktober zu sehen. Danach wird sie bis Ende November im Garten des Theaters aufgestellt.