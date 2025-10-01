Wegen einer Sprengstoffdrohung blieb die Wiesn stundenlang geschlossen. Jetzt strömen die Menschen wieder auf das Festgelände.

München - Die Münchner Theresienwiese ist nach einer Bombendrohung wieder für Besucher geöffnet. Um Punkt 17.30 Uhr strömten die wartenden Massen auf die Wiesn, wie dpa-Reporter vor Ort berichteten. Nach der Nachricht, dass das Oktoberfest noch geöffnet werden kann, hatten sich am Mittwochnachmittag die Menschen an den Eingängen gesammelt.

Vor 17.30 Uhr war das Festgelände noch wie ausgestorben. Nach den Polizeimaßnahmen waren nur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Gassen zu sehen. „Das ist wie Samstagmorgen kurz vor der Eröffnung“, sagt eine Wiesn-Bedienung.

Hintergrund der stundenlangen Schließung war eine Drohung gegen das Oktoberfest, die im Zusammenhang mit einem Brand und zwei Toten im Münchner Norden stand.