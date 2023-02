Magdeburg - Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) hat nach dem bekannt gewordenen Klassenchat von Polizeischülern mit rassistischen und gewaltverherrlichenden Inhalten Konsequenzen angekündigt. Man werde nach diesen Vorfällen in der Landespolizei und insbesondere an der Fachhochschule der Polizei nicht zur Tagesordnung übergehen, sagte die CDU-Politikerin am Donnerstag im Landtag. „Wir werden in allen Bereichen und allen Hierarchieebenen an uns arbeiten und uns verbessern.“

Zieschang hatte vergangene Woche öffentlich gemacht, dass 18 Polizeibedienstete entlassen werden sollen, weil sie als Polizeischüler an einem Klassenchat mit gewaltverherrlichenden Inhalten beteiligt gewesen sein sollen. Der Chat bestand von September 2017 bis Dezember 2021.

Von über 5000 Einzelnachrichten seien mindestens 50 antisemitisch, rassistisch oder gewaltverherrlichend gewesen. Gegen 4 der 18 Polizeibediensteten wurden strafrechtliche Ermittlungen wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Volksverhetzung und Verbreitung gewalt- und tierpornografischer Schriften eingeleitet.