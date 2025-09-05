Trotz Rotlichts fährt ein Auto weiter und erfasst eine Gruppe von Kindern bei einer Ferienfreizeit in Berlin. Der Fahrer steht im Verdacht, Drogen genommen zu haben. Dafür könnte ein Fund sprechen.

In Berlin-Wedding fährt ein 20-Jähriger bei Rot in eine Gruppe von Kindern - die Betreuerin wird schwer, mehrere Kinder leicht verletzt.

Berlin - Nach dem Unfall in Berlin-Wedding, bei dem die Betreuerin einer Kindergruppe schwer verletzt wurde, ist der Fahrer wieder auf freiem Fuß. Der Führerschein des 20-Jährigen wurde beschlagnahmt, wie ein Polizeisprecher sagte. Bei dem jungen Mann wurde laut Polizei eine nicht unerhebliche Menge Marihuana gefunden. Zu dem Gesundheitszustand der 63 Jahre alten Erzieherin konnte die Polizei keine Angaben machen. Drei Kinder kamen leicht verletzt in ein Krankenhaus. Drei weitere konnten vor Ort behandelt we

Bislang ist unklar, ob der Fahrer Alkohol oder Drogen konsumiert hat. Da jedoch der Verdacht besteht, wurde laut Polizei nach dem Unfall am Donnerstag eine Blutprobe entnommen. Das Laborergebnis werde erst in der nächsten Woche erwartet, hieß es.

Rund 90 Gramm Marihuana

Zur Menge des sichergestellten Marihuanas sagte der Polizeisprecher, es handele sich um eine Grammzahl „im oberen zweistelligen Bereich“. Nach dpa-Informationen wurden rund 90 Gramm Marihuana mit Verpackung sichergestellt, was deutlich über der privat üblichen Menge liegen würde.

Gegen den Autofahrer wird bislang wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. Sollte sich bestätigen, dass er Drogen genommen hat, könnte unter anderem auch der Vorwurf der Gefährdung des Straßenverkehrs hinzukommen.

Bei Rot über die Ampel

Der 20-Jährige soll nach bisherigen Erkenntnissen am Donnerstag gegen 12.50 Uhr mit dem Auto auf dem Dohnagestell in Richtung Seestraße unterwegs gewesen sein, als eine Gruppe von Mädchen und Jungen samt Betreuerin bei Grün die Straße Richtung Nordufer überquerte. Obwohl die Ampel für ihn Rot zeigte, soll er weitergefahren und in die Gruppe gefahren sein. Laut Polizei bremste der Fahrer noch ab.

Nach jüngsten Angaben der Polizei wurden dabei vier Kinder im Alter von acht und zwei im Alter von elf Jahren leicht verletzt. Die 63 Jahre alte Erzieherin erlitt schwere Verletzungen. Die Frau sowie drei Kinder - zwei Achtjährige und ein Elfjähriges - kamen ins Krankenhaus.

Die Angaben zur Anzahl der Betroffenen und zur Schwere der Verletzungen schwankten nach dem Unfall, wie Polizei und Feuerwehr mitteilten. Nach den Kategorien der Feuerwehr gilt die Betreuerin als schwer verletzt.

Gesundheitszustand der Betreuerin unklar

Ob die Frau noch im Krankenhaus behandelt wird, konnten Polizei und Feuerwehr nicht sagen. „Die Kinder kamen vorsorglich ins Krankenhaus“, sagte ein Feuerwehrsprecher. In der Regel würden Menschen dann noch am selben Tag wieder entlassen.

Nach jüngsten Angaben der Feuerwehr bestand die Gruppe insgesamt aus 18 Mädchen und Jungen sowie vier Betreuern. Rettungskräfte hätten 18 der insgesamt 22 Menschen betreut. Sie hätten aber keiner weiteren Behandlung bedurft.