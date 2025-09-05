Im ostfriesischen Wiesmoor wird im Nordgeorgsfehnkanal eine Leiche gefunden. Die Polizei ermittelt zur Todesursache - was bislang bekannt ist.

Einzelheiten zum Hintergrund oder der Identität der Person nannte die Polizei nicht. (Symbolbild)

Wiesmoor - Rettungskräfte haben eine Leiche aus einem Kanal im ostfriesischen Wiesmoor (Landkreis Aurich) geborgen. Es sei ein Ermittlungsverfahren zur Todesursache eingeleitet worden, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Einzelheiten zum Hintergrund oder der Identität der Person nannte die Polizei nicht. Voraussichtlich Anfang der kommenden Woche solle es weitere Informationen geben, hieß es. Zuerst hatte die „Ostfriesen-Zeitung“ berichtet.

Den Angaben zufolge wurde der Leichnam aus dem Nordgeorgsfehnkanal geborgen. Der Fund war der Polizei am Morgen gemeldet worden.