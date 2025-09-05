In Wiesmoor gilt das Blütenfest auch als fünfte Jahreszeit: Die ganze Stadt ist bunt geschmückt, überall sind Blumen dekoriert. Der Höhepunkt steht am Sonntag an.

Wiesmoor - Beim traditionellen Blütenfest im ostfriesischen Wiesmoor sucht die Stadt an diesem Wochenende eine neue Blütenkönigin. Schon vor der Wahl am Sonntag, dem Höhepunkt des Festes, blüht die Kleinstadt im Landkreis Aurich wortwörtlich auf: Der Ort ist überall mit Blumen und Blüten geschmückt. Für die Motivwagen, die beim Festumzug zu sehen sind, wird bis zum Schluss noch letzte Hand angelegt. Ehrenamtliche stecken in Handarbeit unzählige Dahlien, die die Motivwagen schmücken.

Das Blütenfest in Wiesmoor ist nach Angaben der Veranstalter eines der größten in Norddeutschland. Für die Stadt, in der viele Gartenbaubetriebe angesiedelt sind, ist es die wichtigste Veranstaltung im Jahr.

Hunderte Ehrenamtliche organisieren das Fest, das es nun zum 73. Mal gibt. Das Motto lautet in diesem Jahr: „Kontinente und Kulturen“. „Genauso wie die Wiesmoorer engagieren sich Menschen überall in der Welt für ihre Feste. Und sehr oft schmücken sie ihre Feste mit Blumen. Das verbindet uns“, schreibt Bürgermeister Sven Lübbers in einem Grußwort.