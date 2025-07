Über 60.000 Menschen in Sachsen gehen auch im Alter noch einem Job nach. Doch ist das nun vergleichsweise viel oder wenig?

Im Rentenalter verdienen sich viele Menschen in Sachsen etwas dazu. (Symbolbild)

Dresden - Im Rentenalter gehen immer mehr Menschen in Sachsen einer Arbeit nach. Im Jahr 2024 hatten rund 62.000 Menschen ab 65 Jahren noch einen Job, wie aus einer Antwort der Landesregierung an die Linke-Abgeordnete Susanne Schaper hervorgeht. Das war das vierte Jahr mit einem Anstieg in Folge. Zum Vergleich: Laut Statistischem Landesamt sind rund 1,1 Millionen Menschen im Freistaat 65 Jahre und älter.

Den Großteil der Beschäftigungsverhältnisse machten sogenannte Minijobs aus. 48.000 Menschen waren zum Stichtag 30. Juni 2024 in einem geringfügigen Beschäftigungsverhältnis. Knapp 14.000 Menschen waren sozialversicherungspflichtig beschäftigt, davon etwa 5.000 in Vollzeit.

Wer im Alter weiterarbeiten möchte, solle das tun, sagte Schaper angesichts der Zahlen. Das helfe der vom Arbeitskräftemangel geplagten Gesellschaft. „Es darf aber niemand dazu gezwungen sein, weil Geld fehlt.“ Sie verwies darauf, dass die Durchschnittsrente in Sachsen laut Statistik der Deutschen Rentenversicherung rund 1.300 Euro beträgt. „Da fällt es schwer, mit steigenden Preisen und Mieten klarzukommen.“