Windkraft und Sonne gewinnen für die Energiegewinnung immer mehr an Bedeutung. In Sachsen-Anhalt gibt es 2025 hohe Zuwächse - bei der Anzahl der Anlagen und der Gesamtleistung.

Magdeburg - Anlagen für erneuerbare Energien aus Windkraft und Sonne bekommen in Sachsen-Anhalt immer mehr Raum. Im vergangenen Jahr wurden 59 neue Windenergieanlagen in Betrieb genommen, 41 wurden stillgelegt, wie das Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt nach Angaben der Bundesnetzagentur mitteilte. Die installierte Gesamtleistung der neuen Anlagen beträgt demnach 330,8 Megawatt.

Abzüglich der 61,5 Megawatt stillgelegter Windenergieanlagen war der Netto-Zubau 269,2 Megawatt im vergangenen Jahr laut Ministerium der höchste der vergangenen zehn Jahre. Insgesamt drehen sich in Sachsen-Anhalt derzeit 2.760 Windräder mit einer installierten Leistung von rund 5,79 Gigawatt.

Balkonkraftwerke immer beliebter

Auch im Bereich der Solarenergie gibt es eine große Dynamik, wie es hieß. 2025 wurden 23.114 Photovoltaikanlagen in Betrieb genommen, mehr als die Hälfte (57 Prozent) waren Balkonkraftwerke. Hinzu kamen 88 neue Solarparks. Landesweit sind aktuell rund 129.900 Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von etwa 5,77 Gigawatt in Betrieb. Der Zubau von 996,5 Megawatt im Vorjahr sei der bisher mit Abstand höchste gewesen, hieß es.