An der deutsch-niederländischen Grenze will ein Bundespolizist einen Wagen stoppen. Er kann gerade noch zur Seite springen, die Fahrerin bremst erst später. Ein Drogenschnelltest reagiert positiv.

Neuenhaus - Eine offensichtlich unter Drogeneinfluss stehende Autofahrerin ist an der deutsch-niederländischen Grenze in eine Kontrolle von Bundespolizisten gerast. Die 37-Jährige fuhr in der Nacht bei Neuenhaus im Landkreis Grafschaft Bentheim aus den Niederlanden ungebremst auf einen Bundespolizisten zu, der ihren Wagen anhalten wollte, wie die Bundespolizei mitteilte.

Ein Polizeibeamter forderte sie mit beleuchteter Anhaltekelle zum Halten auf, die Frau verringerte ihre Geschwindigkeit nicht. Der 30-Jährige sprang noch zur Seite. Das Fahrzeug kam erst etwa 75 Meter hinter der Kontrollstelle zum Stillstand. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv, die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen die Frau wurde ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.