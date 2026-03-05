In Weimar werden in einer Straße mehrere Gebäude mit politischen Parolen beschmiert. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

Weimar - Am helllichten Tag haben unbekannte Täter in Weimar mehrere Gebäude in einer Straße mit politischen Parolen beschmiert. Die am Mittwochnachmittag geschmierten Parolen richteten sich unter anderem gegen die Wehrpflicht, wie die Polizei mitteilte. Auch mit den Kurden in Syrien wurde sich solidarisiert. Durch die Farbe entstand ein Schaden von mindestens 3.000 Euro.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen um Hinweise zu den möglichen Tätern. Es sei davon auszugehen, dass eine Gruppe hinter den Schmierereien steckt, sagte ein Sprecher.

Kurden leben vor allem im Südosten der Türkei, aber auch im Iran und Irak sowie in Syrien. Die Kurden im Gebiet Rojava – so wird der kurdisch verwaltete Nordosten Syriens bezeichnet – wollen ihren Traum von einem eigenen Staat verwirklichen. Die Regierung unter Syriens Übergangspräsident Ahmed al-Scharaa will hingegen einen zentralistischen Staat aufbauen.