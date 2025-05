Ein Streit in einem Garten war im November tödlich geendet. Der Tatverdächtige hatte selbst die Polizei gerufen. Nun steht er vor Gericht.

Weil er im Streit einen 30-Jährigen in seinem Garten mit einer Armbrust erschoss, steht ein 25-Jähriger nun in Erfurt vor Gericht. (Symbolbild)

Arnstadt - Mit einem Vorschlaghammer und einer Armbrust hatten sich zwei Männer in Arnstadt im vergangenen November gegenseitig bedroht: Einer von Ihnen, ein 25-Jähriger, steht nun vor Gericht.

Der frühmorgendliche Streit zwischen den beiden deutschen Männern im Gartengrundstück des Tatverdächtigen endete tödlich. Der heute 25-Jährige schoss mit der Armbrust auf sein mutmaßliches Opfer und traf es zunächst ins Bein und schließlich in den Brustkorb. Der 30-Jährige verstarb noch am Tatort.

Die Staatsanwaltschaft Erfurt wirft ihm deshalb jetzt Totschlag vor. Die Verhandlung vor dem Erfurter Landgericht beginnt am Mittwoch in der kommenden Woche. Nach der Tat hatte der Tatverdächtige selbst die Polizei gerufen. Er war unmittelbar danach in Untersuchungshaft genommen worden.