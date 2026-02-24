Gute Nachrichten für Bahnreisende: Nach stundenlangen Einschränkungen fahren die Züge zwischen Erfurt und Leipzig/Halle wieder weitgehend planmäßig.

Leipzig/Erfurt - Nach der Reparatur einer beschädigten Oberleitung ist die ICE-Schnellfahrstrecke zwischen Erfurt und Leipzig/Halle wieder frei. Seit etwa 10.20 Uhr könne die Verbindung wieder zweigleisig befahren werden, teilte eine Sprecherin der Deutschen Bahn auf Anfrage mit. Der Verkehr werde sich nun voraussichtlich rasch normalisieren.

Zuvor war es zu Verspätungen gekommen, vereinzelt fielen Züge aus. Wegen des Schadens im Bereich des Saubachtals hatte die Strecke seit dem Vortag nur eingleisig im Wechselbetrieb zur Verfügung gestanden. In beiden Richtungen kam es dadurch zu Verzögerungen von bis zu 20 Minuten.

Zeitweise hingen dort nach Bahnangaben bis zu 500 Meter der Oberleitung herab. Die Ursache für den Schaden ist weiterhin unklar. Die Bahn hatte Reisende gebeten, ihre Verbindung kurz vor der Abfahrt zu überprüfen.