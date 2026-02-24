Die Polizei stoppt auf der Agrabrücke bei Markkleeberg einen Autofahrer, der in einer Baustelle massiv zu schnell unterwegs war (Symbolbild)

Markkleeberg - Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit ist ein Autofahrer über die Agrabrücke der Bundesstraße 2 bei Markkleeberg (Landkreis Leipzig) gerast. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 43-Jährige am Montagvormittag von Beamten der Verkehrspolizei in einem Zivilfahrzeug gestoppt.

Der Mann war mit seinem Wagen in Richtung Leipzig unterwegs und erreichte im Baustellenbereich eine Geschwindigkeit von 134 Stundenkilometern. Erlaubt sind dort 50 Stundenkilometer. Nach Abzug der Messtoleranz blieb eine Überschreitung von 84 Stundenkilometern.

Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld von 700 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein dreimonatiges Fahrverbot. Die Bußgeldbehörde kann die Geldbuße nach Polizeiangaben verdoppeln, wenn sie von vorsätzlichem Handeln ausgeht. Davon wird in der Regel gesprochen, wenn jemand das Tempolimit deutlich erkennt und trotzdem so stark aufs Gas drückt - etwa bei einer sehr hohen Überschreitung in einer klar ausgeschilderten Baustelle.