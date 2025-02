In Brandenburg

Diva musste acht Jahre auf ein neues Zuhause warten, nun ist sie bei einer Familie in Brandenburg eingezogen.

Berlin - Fast acht Jahre musste Hündin Diva auf ein neues Zuhause warten, nun ist die Hündin bei einer Familie in Brandenburg eingezogen. Der weiß-schwarze Staffordshire-Mischling landete Mitte 2017 im Berliner Tierheim in Falkenberg, nachdem er vom Amt sichergestellt wurde, wie der Tierschutzverein Berlin mitteilte, der das Tierheim betreibt.

Seitdem hoffte das Tierheim-Team auf eine neue Chance für das gutmütige Tier. Das Problem: Die Haltung von Staffordshire-Hunden war in Brandenburg bis Juli 2024 verboten. Im Juli wurde die Rasseliste in dem Bundesland abgeschafft, was es ermöglichte, Listenhunde wie Diva nach Brandenburg zu vermitteln.

Diva lebt den Angaben zufolge seit Samstag nach einer Probewoche nördlich von Berlin im Mühlenbecker Land in einem Haus mit Garten, genießt lange Spaziergänge und wickelt alle um die Pfote. „Wir freuen uns so sehr für unsere Diva“, wurde ihre Tierpflegerin Alessandra Biazzo zitiert. Diva zeige, dass es sich lohnt, die Hoffnung für ein Tierheim-Tier nie aufzugeben.

Der 1841 gegründete Tierschutzverein versorgt in Falkenberg auf einer Fläche von mehr als 16 Hektar etwa 1300 Tiere, 250 davon sind Hunde. Das Tierheim ist eines der größten in Europa.