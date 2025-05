Salzburg - Ein Gleitschirmflieger ist in Österreich gegen die Bergstation einer Seilbahn geprallt und schwer verletzt worden. Der Schirm des 32 Jahre alten Amerikaners sei am Dach der Vogelhorn-Neunerköpfle-Bergstation in Tannheim in Tirol hängengeblieben, berichtete die Polizei. Das Gebiet liegt rund 14 Kilometer Luftlinie östlich von Bad Hindelang im Oberallgäu. Der Mann sei nicht hoch genug geflogen.

Mitarbeiter der Bergstation sahen das Unglück und stoppten den Betrieb sofort, um eine einfahrende Gondel abzubremsen. Sie konnten den Gleitschirmpiloten bergen. Ein Rettungshubschrauber flog ihn zum Krankenhaus nach Immenstadt.