Gelsenkirchen - Der FC Schalke 04 hat sich nun vor dem Saisonende von Chefcoach Kees van Wonderen getrennt. Die Verantwortlichen des Fußball-Zweitligisten trafen die Entscheidung nach der Heimniederlage (0:2) am Abend zuvor gegen den SC Paderborn und dem 1:2 davor gegen den 1. FC Kaiserslautern.

Mulder: „Verantwortung gegenüber dem Verein“

„Insbesondere das Auftreten und die Entwicklung in den vergangenen zwei Wochen geben Anlass zur Sorge. Wir sind nur noch sechs Punkte vom Relegationsplatz entfernt, der Trend ist negativ“, sagte Schalkes Sportdirektor Youri Mulder in einer Mitteilung: „Deshalb haben wir uns dazu entschieden, jetzt zu reagieren. Wir haben eine Verantwortung gegenüber dem Verein.“

Neben van Wonderen wurde auch Co-Trainer Robert Molenaar mit sofortiger Wirkung freigestellt. U23-Coach Jakob Fimpel wird die Mannschaft in den noch ausstehenden Spielen bei Fortuna Düsseldorf am Samstag kommender Woche und am 18. Mai zuhause gegen die SV Elversberg betreuen. „Wir sind Jakob sehr dankbar, dass er diese Aufgabe, die für den Verein von großer Bedeutung ist, übernimmt“, sagte Mulder.

Zuvor hatte der Sender Sky über die vorzeitige Trennung von van Wonderen berichtet.

Erst seit Oktober im Amt

Van Wonderen übernahm die Schalker erst im Oktober vergangenen Jahres. Zuletzt hatte er die Club-Führung scharf kritisiert und Rückendeckung vermisst. Am 23. April hatte die Schalker vermeldet, dass sich der Verein nach dieser Saison von dem 56 Jahre alten Niederländer trennen werde.