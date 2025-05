Bücher und andere Artikel der Thalia Bücher GmbH sollen schnell bei den Kunden sein. Dafür wurde jetzt ein Logistikzentrum in Thüringen erweitert.

Neues Logistikzentrum für Bücher in Thüringen

Hörselgau - Insgesamt 530 Roboter helfen im thüringischen Hörselgau bei der schnellen Auslieferung von Büchern und anderen Artikeln der Thalia Bücher GmbH an Läden und Kunden. Das Logistikzentrum im Kreis Gotha sei erweitert und technisch auf einen hohen Standard gebracht worden, teilten Thalia und die Rhenus Gruppe zum Abschluss des Projekts mit.

In dem Logistikzentrum in Hörselgau werden nach Unternehmensangaben täglich hunderttausende Artikel mit Hilfe eines automatischen Lager- und Bereitstellungssystems eingelagert und für die Auslieferung vorbereitet.

Die Leistungsfähigkeit der Logistik sei ein zentraler Baustein für den Erfolg von Thalia, sagte Logistik-Geschäftsführer Marco Rebohm. Umgesetzt worden sei das Projekt von Rhenus Warehousing Solutions. Der weltweit tätige Logistik-Spezialist stelle seit etwa zwei Jahrzehnten Lösungen für den Buchhändler bereit. Die Zusammenarbeit sei kürzlich um zehn Jahre verlängert worden.

Neuer Technik-Standard nach Erweiterung

Seit 2011 gebe es den Standort in Hörselgau mit in der Spitze bis zu 500 Beschäftigten. Er verfüge über insgesamt 60.000 Quadratmeter Fläche und sei zusätzlich mit einem neuen System auf rund 8.000 Quadratmetern ausgerüstet worden. Waren würden danach sortiert, wie häufig sie gebraucht werden und in insgesamt rund 240.000 Behältern gelagert. Die Lagerbewirtschaftung übernehmen demnach hunderte Roboter.

Thalia beschäftigt nach eigenen Angaben insgesamt rund 6.800 Arbeitnehmer. Es zählten aktuell mehr als 500 Buchhandlungen im In- und Ausland zum Netzwerk von Thalia. Hinzu kämen Online-Shops.