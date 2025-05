Zwei Jahre ist sein letzter Albumerfolg her: Nun legt Erfolgsrapper Apache 207 nach.

Apache 207 kündigt neues Album an

Berlin - Apache 207 (27, „Komet“) bringt noch in diesem Sommer ein neues Album heraus. „21 Gramm“ soll die neue Platte heißen und am 29. August erscheinen, wie der Rapper bekanntgab. Viel wollte der Sänger nicht über die neue Platte verraten. „Ich kann aber so viel sagen, dass ich mich extrem freue, nach zwei Jahren schöner und harter Arbeit mein Album präsentieren zu können.“

Einen ersten Vorgeschmack gab es schon mit der ersten Single „Morgen“, die mit der Albumankündigung veröffentlicht wurde. Seinem Erfolgsrezept aus Discobeats und tiefgründigeren Texten bleibt der gebürtige Mannheimer, der bürgerlich Volkan Yaman heißt, wieder treu.

Ausverkaufte Tour startet im November

Auch der neue Albumtitel „21 Gramm“ verspricht leichte Tiefsinnigkeit. „Der Legende nach wiegt die Seele 21 Gramm. Das Album erlaubt einen tieferen Einblick in meine Seele“, erklärte Apache 207, der im November mit seiner neuen Musik auf Tour geht. Davor ist er auf ein paar Festivals zu sehen. „2025 wird ein crazy Jahr und wir haben uns gut darauf vorbereitet.“

Apache 207 gehört zu den erfolgreichsten Rappern Deutschlands. Sein Hit „Roller“ katapultiere ihn im Jahr 2019 an die Spitze der Charts. Vor zwei Jahren brachte der Musiker mit „Gartenstadt“ sein drittes Album heraus, das nach dem Ludwigshafener Stadtteil benannt ist, in dem er aufwuchs.